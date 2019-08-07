"Харьковоблэнерго" открыло сервисный центр

В Харькове на ул.Плехановской, 126/2 начал работать сервисный центр по обслуживанию бытовых потребителей электрической энергии. Об этом сообщили в пресс-службе "Харьковоблэнерго". Сервисный центр открылся после реконструкции. Теперь в нем нет "окошечек", зал выполнен в формате опенспейс. Нет разбивки по районам: потребители идут на консультации в порядке электронной очереди.

В центре предоставляют консультации по таким вопросам:

внесение и корректировка показаний приборов учета;

оформление договоров об оплате задолженности в рассрочку;

продление действия льготных скидок;

выдача справок для перерасчета по субсидиям;

переоформление лицевых счетов.

"При создании сервисного центра учитывался европейский опыт обслуживания потребителей. Посетителей на входе встречают информаторы, которые подсказывают клиентам, куда им следует обращаться", - отметили в пресс-службе.

Прием ведется по электронной очереди, движение которой отображается на больших мониторах.

Ежедневно сервисный центр может принять несколько тысяч клиентов. В помещении сервисного центра установлены банковские терминалы для оплаты потребленной электроэнергии и дополнительных услуг энергоснабжения.

Источник: sq.com.ua

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