«Харьковоблэнерго» заняло третье место среди крупных налогоплательщиков региона в 2019 году

АО «Харьковоблэнерго» завершила 2019 год, уверенно выполнив все показатели технического, инвестиционного и финансового планов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В 2019 году общество значительно улучшило уровень расчетов с бюджетом.

За 2019 год АО "Харьковоблэнерго" было перечислено в государственный и местные бюджеты, фонды общеобязательного государственного социального страхования налогов и других обязательных платежей в общей сумме 714 100 000 гривен, что на 197 500 000 гривен или на 38,2% больше, чем перечислено в 2018 году.

В государственный бюджет в 2019 году перечислено 500 400 000 гривен (НДС - 301 900 000 гривен, налог на прибыль – 23400000 гривен, НДФЛ - 161 100 000 гривен, военный сбор – 13400000 гривен, а также другие налоги государственного уровня - 0 , 6 млн. грн.

Также отмечается, что в 2019 году было перечислено общегосударственных налогов на сумму в 327 800 000 гривен, что на 172 600 000 гривен (на 52,7%) больше, чем в 2018 году.

В 2019 году в государственный бюджет обществом был уплачен НДС - 301 900 000 гривен, это по сравнению с 2018 годом больше на 200 700 000 гривен или на 198,3%.

«Общество в полном объеме платит текущие налоговые обязательства и изыскивает возможности по погашению накопленного налогового долга. За 2019 налоговый долг по НДС уменьшен на 20 миллионов гривен», - отмечают в компании.

В местные бюджеты в 2019 году перечислено 35700000 гривен. Это 32500000 гривен земельного налога и 3200000 гривен налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

В фонды общеобязательного государственного социального страхования компанией было перечислено 178 миллионов гривен.

По данным Харьковского управления Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы, по объемам перечисления средств в госбюджет за 2019 АО «Харьковоблэнерго» заняло 3 место в Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости