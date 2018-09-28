Харьковщина планирует расширять сотрудничество с Великобританией
Харьковская область является инвестиционно привлекательной для международных партнеров.
Об этом в ходе встречи с первым секретарем Посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Кэти Коттрел сказал директор Департамента экономики и международных отношений Андрей Колос, передает пресс-служба ХОГА.
«Харьковская область поддерживает стратегию евроинтеграционных процессов и сотрудничества со странами Евросоюза», – отметил Андрей Колос.
Кэти Коттрел заверила присутствующих в заинтересованности со стороны Великобритании о сотрудничестве с Харьковской областью.
«Даже то, что уже с октября открываются прямые рейсы в Лондон, является весьма существенным показателем, что это направление необходимо, – отметила Кэти Коттрел. – У нас существуют программы для Украины, в рамках которых официальные делегации посещают предприятия Великобритании для обмена опытом. Будем рады, если и представители Харьковской области будут принимать в них активное участие».
В завершение встречи Андрей Колос пригласил Кэтти Коттрел обязательно посетить не только Международный экономический форум 29 сентября, но и «Слобожанскую ярмарку» и более подробно познакомиться с товаропроизводителями Харьковщины.
«Основной целью нашего участия в Х Международном экономическом форуме является возможность понять уровень развития региона и найти для себя новые возможности в сотрудничестве», – ответила Кэти Коттрел.
Источник: objectiv.tv
Автор: Нина Новикова