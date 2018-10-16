Харьковская кондитерская не заплатила 5 млн гривен налога

В Харькове одно из кондитерских предприятий в течение двух лет платило своим рабочими зарплату «в конвертах».

Об этом сообщает начальник оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области Дмитрий Сердюк, передает пресс-служба налоговиков.

На предприятии, которое производит кондитерские изделия (какао, шоколад и конфеты в ассортименте), в течение 2016-2018 годов рабочим выплачивали заработную плату в «конвертах».

Кроме того, работники были лишены надлежащих условий труда и социальной защиты.

Таким образом, должностные лица предприятия уклонились от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму в 5 миллионов гривен.

Открыто производство по ч. 1 ст. 172, ч. 3 ст. 212 УК Уголовного кодекса Украины.

На территории предприятия правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли доказательства преступной деятельности, в частности, документацию, черновые записи и более 870 тысяч гривен наличными, на которые суд наложил арест.

Агентство Телевидения Новости