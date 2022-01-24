Харьковская область на третьем месте по количеству вакансий

В течение 2021 года более 10 500 работодателей проинформировали Харьковскую службу занятости о наличии около 47 190 вакансий. По этому показателю Харьковщина занимает третье место по Украине после г. Киева и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Харьковской службе занятости.

Благодаря адресному подходу к подбору работников и использованию методов рекрутинга более 70% работодателей при содействии службы занятости укомплектовали свои рабочие места. При этом 289 работодателей получили компенсацию единого социального взноса за создание новых рабочих мест и трудоустройство на них 500 безработных.

Наибольшую потребность в работниках заявляли работодатели машиностроительной отрасли, сельского хозяйства, торговли и транспорта.

Средний уровень заработной платы составлял 8500 грн., что больше прошлогоднего показателя на 25%.

Источник: sq.com.ua

Автор: Денис Азаров

Новости портала «Весь Харьков»