Харьковская область на третьем месте по количеству вакансий
В течение 2021 года более 10 500 работодателей проинформировали Харьковскую службу занятости о наличии около 47 190 вакансий. По этому показателю Харьковщина занимает третье место по Украине после г. Киева и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Харьковской службе занятости.
Благодаря адресному подходу к подбору работников и использованию методов рекрутинга более 70% работодателей при содействии службы занятости укомплектовали свои рабочие места. При этом 289 работодателей получили компенсацию единого социального взноса за создание новых рабочих мест и трудоустройство на них 500 безработных.
Наибольшую потребность в работниках заявляли работодатели машиностроительной отрасли, сельского хозяйства, торговли и транспорта.
Средний уровень заработной платы составлял 8500 грн., что больше прошлогоднего показателя на 25%.
Источник: sq.com.ua
Автор: Денис Азаров