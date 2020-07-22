Харьковская область – третья в Украине по количеству миллионеров

Более 1 млн грн доходов, полученных в 2019 году, задекларировали почти 8000 граждан Украины.

Почти 8 тыс. граждан Украины задекларировали доходы более 1 млн гривен в 2020 году, – сообщили в пресс-службе ГНС Украины.

По сравнению с предыдущей кампанией количество официальных миллионеров выросло на 3000 человек.

В Киеве – 40% от общего количесвта (3242 человека), в Днепропетровской и Харьковской областях – 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.

Источник: objectiv.tv

Автор: Артем Некрасов

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