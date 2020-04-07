Сегодня 08:57
Просмотров: 36
Харьковская таможня заработала три миллиарда
Слобожанская таможня за три месяца 2020 г. перечислила в госбюджет 3 млрд.грн. налогов и сборов.
Как сообщили на таможне, в марте таможня перечислила в госбюджет более миллиарда гривен.
В текущем месяце увеличились поступления налогов от ввоза:
• табака - на 96 млн.грн. (на 104%);
• средств наземного транспорта (кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава) - на 10 млн.грн. (на 13%);
• пищевых продуктов - на 7,5 млн.грн. (на 58%).
Источник: sq.com.ua
Загрузка...