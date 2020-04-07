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Харьковская таможня заработала три миллиарда

Харьковская таможня заработала три миллиарда

Слобожанская таможня за три месяца 2020 г. перечислила в госбюджет 3 млрд.грн. налогов и сборов.

Как сообщили на таможне, в марте таможня перечислила в госбюджет более миллиарда гривен.

В текущем месяце увеличились поступления налогов от ввоза:

• табака - на 96 млн.грн. (на 104%);

• средств наземного транспорта (кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава) - на 10 млн.грн. (на 13%);

• пищевых продуктов - на 7,5 млн.грн. (на 58%).

Источник: sq.com.ua

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