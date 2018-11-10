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Харьковские ФЛП заплатят миллионные штрафы

Харьковские ФЛП заплатят миллионные штрафы

Главное управление Гоструда в Харьковской области провело несколько инспекционных посещений предприятий, во время которых были выявлены нелегально трудоустроенные работников.

В частности, на частном предприятии, которое занимается строительством, было выявлено 4 работника-нелегала.

Еще у одного ФЛП, работающего тоже в строительной отрасли, трудились 12 работников без официального трудоустройства.

По результатам инспекционных посещений управление вынесло постановления о наложении штрафов на общую сумму почти 1,8 млн.грн.

В управлении напомним, что за одного наемного сотрудника, который работает без надлежащего оформления трудовых отношений, предусмотрен штраф в размере 30 минимальных заработных плат, то есть 111 690 гривен.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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