Харьковские налоговики занялись должниками

В Харьковской области в октябре погашено 30 млн.грн. задолженности по единому социальному налогу.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области. В частности, 15 млн.грн. задолженности взыскано с предпринимателей.

Как сообщили налоговики, к должникам применяют разные методы воздействия, в частности, с начала года трем из них запретили выезд за границу.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»