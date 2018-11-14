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Харьковские налоговики занялись должниками

Харьковские налоговики занялись должниками

В Харьковской области в октябре погашено 30 млн.грн. задолженности по единому социальному налогу.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области. В частности, 15 млн.грн. задолженности взыскано с предпринимателей.

Как сообщили налоговики, к должникам применяют разные методы воздействия, в частности, с начала года трем из них запретили выезд за границу.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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