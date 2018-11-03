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Харьковские предприниматели заплатят огромные штрафы
В Харьковской области проведены проверки ряда предприятий для выявления нелегальных работников. Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области. По результатам инспекционных посещений наложено 2,7 млн. грн. штрафов.
Было обнаружено:
на лесопилке - 8 нелегалов;
в столовой - 5 нелегалов;
в магазине и строительной фирме - 8 нелегалов.
В швейном цеху отказались предоставить документы.
Источник: sq.com.ua
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