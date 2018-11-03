Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:40
Просмотров: 233

Харьковские предприниматели заплатят огромные штрафы

Харьковские предприниматели заплатят огромные штрафы

В Харьковской области проведены проверки ряда предприятий для выявления нелегальных работников. Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области. По результатам инспекционных посещений наложено 2,7 млн. грн. штрафов.

Было обнаружено:

на лесопилке - 8 нелегалов;

в столовой - 5 нелегалов;

в магазине и строительной фирме - 8 нелегалов.

В швейном цеху отказались предоставить документы.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Прокуратура затвердила обвинувачення підозрюваному у смертельній аварії, що кинув збитого пішохода помирати на дорозі
Сегодня 09:27    65
Штами грипу Мічиган та Сингапур можуть дійти до Харківщини. ВІДЕО
Сегодня 08:10    85
Банковские служащие обворовали 70 клиентов банка
Сегодня 07:41    220
Можно ли пить воду из-под крана в Харькове
Сегодня 07:11    322
Не проехать - список закрытых для проезда улиц Харькова
Сегодня 06:28    186
"Электротяжмаш" подписал соглашение с "Энергоатомом"
02.11.2018 08:40    117
Прокуратура довела у суді вину головного бухгалтера, яка привласнила кількасот тисяч гривень підприємства
02.11.2018 08:00    111
Девять городов, включая Харьков, проведут всеукраинский «Пробег за равенство»
02.11.2018 07:37    84
В харьковский зоопарк свозят тыквы Хэллоуина (ФОТО, ВИДЕО)
02.11.2018 07:06    143
Движение по улице Алчевских временно запрещено
02.11.2018 06:26    123
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 