Харьковские предприниматели заплатят огромные штрафы

В Харьковской области проведены проверки ряда предприятий для выявления нелегальных работников. Об этом сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области. По результатам инспекционных посещений наложено 2,7 млн. грн. штрафов.

Было обнаружено:

на лесопилке - 8 нелегалов;

в столовой - 5 нелегалов;

в магазине и строительной фирме - 8 нелегалов.

В швейном цеху отказались предоставить документы.

Источник: sq.com.ua

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