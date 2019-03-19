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Харьковские тепловики опять задумали повышение
КП «Харьковские тепловые сети» с мая текущего года планируют поднять тарифы на отопление и горячую воду.
Обоснование опубликовано на сайте коммунального предприятия. В частности, цены на поставки тепла вырастут на 21,9%, горячей воды – на 21,6%.
На ХТС пояснили, что подорожали природный газ, уголь, электроэнергия, водоснабжение, увеличились зарплаты сотрудников. Кроме того, КП планирует включить в тариф затраты, понесенные за время его согласования.
Источник: vecherniy.kharkov.ua
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