Харьковские тепловики опять задумали повышение

КП «Харьковские тепловые сети» с мая текущего года планируют поднять тарифы на отопление и горячую воду.

Обоснование опубликовано на сайте коммунального предприятия. В частности, цены на поставки тепла вырастут на 21,9%, горячей воды – на 21,6%.

На ХТС пояснили, что подорожали природный газ, уголь, электроэнергия, водоснабжение, увеличились зарплаты сотрудников. Кроме того, КП планирует включить в тариф затраты, понесенные за время его согласования.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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