Харьковские владельцы автомобилей уплатили более 7 миллионов гривен налога

Как сообщили в ГУ ГФС Украины в Харьковской области, в январе-апреле 2019 плательщики региона уплатили в местные бюджеты 7,6 миллиона гривен транспортного налога.

Согласно сумм поступлений, наибольшее количество владельцев премиум-авто проживает в Киевском и Шевченковском районах города, а также в Харьковском и Дергачевском районах области. Наиболее распространенные марки авто, за которые платят соответствующий налог, - Land Rover, Lexus, Porsche и Mersedes.

Так, от юридических лиц поступило 3,4 миллиона гривен, а физические лица уплатили 4,2 миллиона за больше, чем 170 автомобилей.

Также в ГФС напомнили, что объектами налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года.

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