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Харьковские водоемы зарыбляют
Выпуск молодняка проводится в частных хозяйствах по заявкам их владельцев.
Наиболее популярные виды рыб, которые осенью выпускаются в водоемы – карп, толстолобик и белый амур. Об этом сообщает Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.
Всего предприятиями области в осенний период запланировано выпустить в водоемы более миллиона экземпляров молодняка.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина
Темы: харьков
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