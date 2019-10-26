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Харьковские водоемы зарыбляют

Харьковские водоемы зарыбляют

Выпуск молодняка проводится в частных хозяйствах по заявкам их владельцев.

Наиболее популярные виды рыб, которые осенью выпускаются в водоемы – карп, толстолобик и белый амур. Об этом сообщает Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Всего предприятиями области в осенний период запланировано выпустить в водоемы более миллиона экземпляров молодняка.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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Темы: харьков

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