Харьковские водоемы зарыбляют

Выпуск молодняка проводится в частных хозяйствах по заявкам их владельцев.

Наиболее популярные виды рыб, которые осенью выпускаются в водоемы – карп, толстолобик и белый амур. Об этом сообщает Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области.

Всего предприятиями области в осенний период запланировано выпустить в водоемы более миллиона экземпляров молодняка.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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