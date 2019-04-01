Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:40
Просмотров: 115

Харьковских бизнесменов оштрафовали на 7,5 млн. гривен

Харьковских бизнесменов оштрафовали на 7,5 млн. гривен

На предприятиях Харьковщины инспекторы труда выявили во время инспекционных посещений нелегально трудоустроенных работников.

Об этом сообщили в ГУ Гоструда в Харьковской области.

Так,  в обществе с ограниченной ответственностью, которое занимается торговлей, проверяющие обнаружили 54 неоформленных работника.

На частном предприятии, которое работает в сфере деятельности гостиниц и подобных средств временного размещения людей, нелегально работали 3 человека.

На обществе с ограниченной ответственностью, которое осуществляет деятельность в сфере общественного питания, работали 3 человека без официального трудоустройства.

По результатам инспекционных посещений уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму более 7500000 гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 