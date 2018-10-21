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Харьковский государственный завод выставили на открытые торги

Харьковский государственный завод выставили на открытые торги

ГП "Завод "Радиореле" (Харьков) выставили на аукцион.

Об этом сообщается на странице ProZorro в Facebook. Предложения участников торгов принимаются с 18 октября по 16 ноября. Аукцион состоится 19 ноября в 15.02. Стартовая цена - 36 млн. 201 тыс. 936 грн без НДС. Минимальный шаг аукциона - 1% от начальной цены.

По информации ProZorro, завод продает ФГИ.

Справка SQ. "Радиореле" основан в 1920 году. Завод - крупнейший производитель коммутационной техники в Украине. Продукция используется в таких отраслях промышленности: аэрокосмическая техника и авиастроение, судостроение, промышленная электроника, оборудование связи, системы управления атомными станциями, тепловая энергетика, электрооборудование, системы безопасности, потребительская электроника.

Источник: sq.com.ua

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