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Харьковский коксовый завод “Новомет” уплатил 3,4 млн гривен штрафа за незаконные выбросы

Харьковский коксовый завод “Новомет” уплатил 3,4 млн гривен штрафа за незаконные выбросы

Общество с ограниченной ответственностью “Коксовый завод “Новомет” уплатило более 3,4 млн грн ущерба, причиненного государству в результате сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

В 2021 году прокуратурой направлен иск в суд по взысканию с коксохимического предприятия ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства. Проведенные измерения и отобранные пробы засвидетельствовали наличие сверхнормативных выбросов в атмосферу углерода оксида, азота оксида и серы диоксида из двух дымовых труб.

Предприятие эксплуатировало эти дымовые трубы без специального разрешения, в нарушение законодательства.

В ходе судебного разбирательства в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций прокуроры доказали нарушения, определенные актом внеплановой проверки Государственной экологической инспекции в Харьковской области, предписанием, постановлениями о наложении административных взысканий.

Правильность расчета ущерба также подтверждена заключением экспертизы Национального научного центра “Институт судебных экспертиз имени заслуженного профессора М.С. Бокариуса”.

В настоящее время решение суда исполнено в полном объеме.

Источник: elektrovesti.net

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