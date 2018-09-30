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Харьковский областной совет будет сотрудничать с США в развитии объединенных громад

Харьковский областной совет будет сотрудничать с США в развитии объединенных громад

Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между областным советом и организацией Глобал Комьюнитиз подписали председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов и представитель организации, руководитель Программы DOBRE Берри Джозеф Рид.

«Рад видеть вас здесь в рамках Форума. Мы давно знакомы и в сотрудничестве реализуем важные для области проекты. В первую очередь благодарю вас за поддержку громад Харьковщины и Университетского консорциума», - сказал председатель областного совета приветствуя подписантов.

Резюмируя дискуссии Форума он отметил, «все сводится к тому, что есть много возможностей и ресурсов, но надо быть подготовленными воспользоваться всем этим». Так, за четыре года внедрения реформы местного самоуправления стало понятно, что не все громады способны эффективно использовать средства. Поэтому необходимо работать в этом направлении.

«Много знаний никогда не бывает. Поэтому имею инициативу создать на Харьковщине первую постоянно действующую Школу подготовки кадров для местного самоуправления, - говорит глава областного совета. - Учитывая серьезную научную базу нашей области, планируем готовить публичных управленцев и совершенствовать навыки уже работающих чиновников местного самоуправления. Предполагается, что в будущем этот проект будет распространен на все регионы Украины. Эта идея была одобрена заместителем Президента Комитета регионов ЕС Маркку Марккулой и Минрегионом. Вчера обсуждал ее и с Главой Представительства ЕС в Украине Хюгом Мингарелли».

Как рассказал Берри Джозеф Рид: «Мы довольны нашим плодотворным сотрудничеством. Сейчас работаем с тремя ОТГ, но в ближайшее время хотим увеличить количество громад для сотрудничества. Кроме того, считаем необходимым разработать механизм передачи знаний от одной громады к другой».

Также представители организации Глобал Комьюнитиз предложили создать совместную рабочую группу, в которую бы вошли представители Программы DOBRE и работники областного совета для изучения лучших практик громад.

Сергей Чернов поддержал предложение и подчеркнул, что подписание Меморандума будет первым шагом в углублении сотрудничества в этом направлении.

В частности, подписание Меморандума позволит повысить уровень осведомленности органов местного самоуправления объединенных громад в Харьковской области о возможностях развития; развить более эффективные процессы в бюджетировании и управлении финансами, чтобы построить доверительные отношения с гражданами; укрепить местное самоуправление, демократию и стабильность.

В рамках соглашения, среди прочего, представители Программы DOBRE будут способствовать организации и проведению учебных программ, направленных на совершенствование процесса формирования объединенных территориальных громад.

Справка. Глобал Комьюнитиз (Global Communities) выполняет пятилетний проект Агентства США по международному развитию (USAID) «Децентрализация приносит лучшие результаты и эффективность» (DOBRE). Программа DOBRE направляет большую часть технической и финансовой помощи на местный уровень, в частности создавая условия для новых Объединенных Территориальных громад (ОТГ) лучше управлять ресурсами, повысить качество коммунальных услуг, стимулировать местную экономику и повысить вовлеченность граждан. DOBRE помогает ОТГ расти и процветать путем усиленного местного самоуправления и создания лучших условий для развития, и одновременно служить моделями и мотиваторами для других громад, которые планируют объединение.

Источник: sq.com.ua

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