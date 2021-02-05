Харьковский супермаркет заплатит более 230 тысяч штрафа за нелегальных работников

В Харькове выявили супермаркет, в котором персонал работал нелегально.

Как сообщили в Главном управлении Гоструда в Харьковской области, в начале 2020 года была проведена проверка в супермаркете «СПАР» в части требований Кодекса законов о труде Украины об официальном трудоустройстве.

При проведении инспекционного посещения выяснилось, что пять его работников фактически были допущены к работе без заключения трудового договора.

«Не согласившись с результатами инспекционного посещения, субъект хозяйствования обратился в суд с иском об отмене результатов мероприятия контроля, свою правовую позицию аргументировал тем, что между ним и установленным лицами были заключены трудовые договоры», - сказано в сообщении.

Однако, как отметили в трудовой инспекции, во время судебного разбирательства было установлено, что сообщение о принятии сотрудников на работу в налоговую службу предприятием было подано после установления фактического их допуска к работе.

Суд пришел к выводу, что истцом не соблюдены требования действующего законодательства, и теперь субъекту хозяйствования придется уплатить в Госбюджет штраф в размере 236 150 гривен.

Агентство Телевидения Новости