Харьковский вуз открыл аспирантуру для китайцев
С нового учебного года НТУ "Харьковский политехнический институт" открывает аспирантуру для граждан Китая.
Об этом сообщили в вузе.
Обучение будет проходить на английском языке, среди направлений - прикладная физика и наноматериалы, прикладная механика, металлургия, электротехника и электромеханика, энергетика, биотехнологии, химические технологии и инженерия, экология, экономика, финансы, менеджмент, и другое.
Расширение аспирантуры ХПИ для китайцев связано с программой правительства КНР по активизации обучения своих граждан в аспирантурах университетов зарубежных стран, находящихся на "шелковом пути". С 2019-2020 учебного года в рамках этой программы аспиранты будут получать от государства деньги на оплату обучения и пребывание в стране.
Так, с нового учебного года ХПИ открывает набор в группы (не менее 5 человек) по таким специальностям:
• экономика;
• финансы, банковское дело и страхование;
• менеджмент;
• маркетинг;
• предпринимательство;
• торговля и биржевая деятельность;
• экология, физика и астрономия;
• прикладная физика и наноматериалы;
• прикладная механика;
• материаловедение;
• отраслевое машиностроение;
• металлургия;
• электроэнергетика;
• электротехника и электромеханика;
• энергетическое машиностроение;
• атомная энергетика;
• теплоэнергетика;
• метрология и информационно-измерительная техника;
• химические технологии и инженерия;
• биотехнологии и биоинженерия, пищевые технологии;
• автомобильный транспорт.
Источник: sq.com.ua