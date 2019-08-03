Харьковский вуз открыл аспирантуру для китайцев

С нового учебного года НТУ "Харьковский политехнический институт" открывает аспирантуру для граждан Китая.

Об этом сообщили в вузе.

Обучение будет проходить на английском языке, среди направлений - прикладная физика и наноматериалы, прикладная механика, металлургия, электротехника и электромеханика, энергетика, биотехнологии, химические технологии и инженерия, экология, экономика, финансы, менеджмент, и другое.

Расширение аспирантуры ХПИ для китайцев связано с программой правительства КНР по активизации обучения своих граждан в аспирантурах университетов зарубежных стран, находящихся на "шелковом пути". С 2019-2020 учебного года в рамках этой программы аспиранты будут получать от государства деньги на оплату обучения и пребывание в стране.

Так, с нового учебного года ХПИ открывает набор в группы (не менее 5 человек) по таким специальностям:

• экономика;

• финансы, банковское дело и страхование;

• менеджмент;

• маркетинг;

• предпринимательство;

• торговля и биржевая деятельность;

• экология, физика и астрономия;

• прикладная физика и наноматериалы;

• прикладная механика;

• материаловедение;

• отраслевое машиностроение;

• металлургия;

• электроэнергетика;

• электротехника и электромеханика;

• энергетическое машиностроение;

• атомная энергетика;

• теплоэнергетика;

• метрология и информационно-измерительная техника;

• химические технологии и инженерия;

• биотехнологии и биоинженерия, пищевые технологии;

• автомобильный транспорт.

Источник: sq.com.ua

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