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Харьковский завод отгрузил продукцию на ДнепроГЭС

Харьковский завод отгрузил продукцию на ДнепроГЭС

ГП "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) отгрузил последние два сектора из шести корпуса статора гидрогенератора на ДнепроГЭС-2.

Об этом сообщили на заводе. Вес каждого сектора составляет более 10 тонн.

На заводе продолжается изготовление оборудования для станции, в частности, узлов и деталей сердечника статора и полюсов ротора гидрогенератора. Завершить изготовление всего оборудования планируется в следующем году.

"Электротяжмаш" совместно с "Турбоатомом" (Харьков) участвует в модернизации пяти гидроэлектростанций "Укргидроэнерго", в частности ДнепроГЭС-2. Контракт на реконструкцию двух гидрогенераторов ст. № 14 и ст. № 16 подписан в 2017 году. За три года предприятие полностью поставило оборудование генератора ст. № 16. Идут пусконаладочные работы. Следующий шаг - участие в испытаниях при введении реконструированного гидрогенератора в опытную эксплуатацию.

Источник: sq.com.ua

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