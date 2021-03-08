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Харьковский завод выставлен на продажу

Харьковский завод выставлен на продажу

ГП "Харьковский завод шампанских вин" будет приватизировано. Соответствующее решение принял Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 26 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, в отношении завода, который находится в управлении Минагрополитики, в апреле 2011 года было возбуждено дело о банкротстве решением Хозяйственного суда Харьковской области № 5023/2756/11.

Предприятие в 2019 году сократило чистый убыток в 12,5 раза по сравнению с 2018 годом – до 5,35 млн грн, а его выручка снизилась на 2,2% - до 17,72 млн грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

Справка SQ. Харьковский завод шампанских вин был введен в эксплуатацию в 1941 году. Во время Второй мировой войны был разрушен, однако в 1943 году началось его восстановление. Производит шампанские и другие вина. Производственная мощность завода - 20 млн. бутылок в год. В 2019 году он уже вносился в список объектов на приватизацию.

Напомним, летом прошлого года в Харькове был выставлен на продажу завод "Радиореле". Стартовая цена составила 200 млн.грн. Однако первый аукцион по продаже завода не состоялся, так как не было желающих купить предприятие. На второй аукцион цену снизили вдвое - до 97 млн. 153 тыс. 500 грн.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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