«Харьковским теплосетям» выделили 70 миллионов гривен

Вопрос о финансовой помощи КП «Харьковские тепловые сети» рассматривали сегодня на сессии горсовета. Как отмечается в проекте решения сессии, средства выделяют «с целью обеспечения своевременного и качественного начала отопительного сезона».

«Предоставить финансовую помощь КП «Харьковские тепловые сети» на обеспечение выполнения обязательств предприятия перед поставщиками энергоресурсов в сумме 70,0 млн гривен», — говорится в документе.

Перед голосованием депутаты просили, чтобы гендиректор «ХТС» Сергей Андреев отчитался о финансовой деятельности предприятия. Однако городской голова Геннадий Кернес заявил, что руководители коммунальных предприятий на сессиях не докладывают.

«У нас на сессиях не докладывают директора коммунальных предприятий. Есть вышестоящий руководитель — директор департамента, который тоже всё знает. Вопрос заключается в том, что то, о чём вы говорите, — это, в принципе, часть аудита. Вот мы сегодня выносим положение об аудите (одним из вопросов сессии было утверждение Порядка проведения обязательной проверки финансовой отчетности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ независимым аудитором — ред.), — потом будем заниматься аудитом. А мы сейчас говорим с вами о финансовой поддержке предприятия за расчёты за потреблённые уже теплоносители, газ и так дальше. Эти расчёты уже идут в цепи и заканчиваются в НАК «Нафтогаз Украины», — пояснил мэр.

Кернес также сказал, что Сергей Андреев сможет выступить после рассмотрения вопросов повестки дня. Однако гендиректор КП «ХТС» в конце заседания не выступал.

В этом году в Харьковском горсовете распорядились начать отопительный сезон 15 октября. Вначале подключают школы, больницы и детсады. Затем, в пять этапов, — жилые дома.

По словам гендиректора КП «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева, жилой фонд, ориентировочно, начнут подключать с 18 октября. Запуск системы отопления займёт около двух недель.

Горячее водоснабжение во всех домах города в «Теплосетях» обещают восстановить в ближайшие несколько дней. По данным на 16 октября, без горячей воды в городе оставались около 350 домов.

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