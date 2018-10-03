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Харьковскими студентами заинтересовались международные компании

Харьковскими студентами заинтересовались международные компании

В Харьковском национальном экономическом университете состоялся "День карьеры ЕС". Мероприятие прошло по инициативе посла, главы представительства Европейского Союза в Украине Хьюга Мингарелли.

На встречу с потенциальными сотрудниками пришли как местные работодатели, так и представители европейских и международных компаний и проектов.

"В рамках "Дня карьеры ЕС" компании смогли пообщаться со студенчеством, найти специалистов, а студенческая молодежь записалась на стажировку или собеседование в этих компаниях", - подчеркнули организаторы.

Участников встречи поприветствовали от имени главы области Юлии Светличной. В частности, было отмечено, что проект в течение года проводился в разных городах Украины и его финальный этап состоялся именно в Харьковском регионе на базе Информационного центра Европейского Союза в Харьковском национальном экономическом университете.

В рамках выставки возможностей, которая предусмотрена программой "Дня карьеры", представители бизнеса, предприятий, организаций, международных организаций, программ и фондов смогли презентовать открытые вакансии для трудоустройства молодежи в европейских компаниях, программы продолжения обучения и стажировки за рубежом, а также курсы изучения европейских языков.

"День карьеры ЕС", целью которого является содействие быстрому профессиональному развитию молодежи для формирования европейских ценностей и стандартов жизни, а также дальнейшего вступления нашего государства в европейское сообщество, полностью оправдал ожидания студенчества университета», - отметили в вузе.

Источник: sq.com.ua

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