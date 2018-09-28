Харькову дали баснословный кредит на новые троллейбусы

Европейский банк реконструкции и развития и КП «Троллейбусное депо №2» сегодня, 28 сентября, подписали кредитное соглашение на сумму 10 миллионов евро для обновления подвижного состава предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Пакет финансирования будет включать в себя кредит ЕБРР в размере 8 млн евро и кредит Фонда чистых технологий в размере 2 млн евро. Эти средства будут направлены на закупку новых троллейбусов, а также на приобретение ремонтного и диагностического оборудования.

Отметим, что документы подписали директор депо Дмитрий Липовой и заместитель директора ЕБРР в Украине Марина Петров.

Агентство Телевидения Новости