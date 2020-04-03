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Харків’яни у розпачі: ціни на овочі зросли майже вдвічі (ВІДЕО)

Харків’яни у розпачі: ціни на овочі зросли майже вдвічі (ВІДЕО)

Ціни на цибулю, моркву та картоплю зросли майже вдвічі. Продавці стверджують: подорожчання відбувається весною щорічно і з ажіотажем через карантин – не пов’язане.

Галина, продавчиня

Просто весна, и уже исчерпываются запасы. Ну, огурчики подешевели, всё остальное на местах. – Только лук, морковь подорожали? – Лук, морковь да. Ну картошечка чуть-чуть.

Продавчиня Тетяна стверджує: підвищення цін на моркву, цибулю та картоплю відбувається на початку весни щорічно.

Тетяна, продавчиня

У нас же неурожай на картошку в этом году. То ж везли из Беларуси, а сейчас чисто наша осталась. Она и при закупке была 15 гривен сетками, а торговали 20 в розницу.

У середньому вартість кілограма моркви – 10 гривень, цибулі – 20 гривень, картоплі – 15. А ось ціни на буряк та капусту залишилися колишніми – по 8 гривень за кілограм.

Олексій Дорошенко, засновник Української асоціації постачальників торгівельних мереж

Ринки забезпечували більшу частку роздрібного товарообігу в країні. Деякі майданчики працюють, але багато хто вже закрилися. Тому мережі стали монополістами на продуктовому ринку і можуть диктувати свої ціни.

Харків’яни обурені такими цінами на овочі.

Олександр Леонідович, пенсіонер

– С чем связано это подорожание, как считаете? – С уменьшением конкуренции, уменьшением потока людей и желанием заработать, естественно. Когда нет конкуренции, очень даже хочется.

Галина, домогосподарка

Овощи подорожали. – Как считаете, с чем связано? – С этим коронавирусом.

Продавці прогнозують: зниження цін можна очікувати лише влітку.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Яковенко

Новости портала «Весь Харьков»

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