Харківщина збільшила експорт послуг до інших країн

Підприємці регіону торгували з партнерами із 140 країн світу.

У першому півріччі 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року Харківщина на 1,5% збільшила експорт своїх послуг. Як повідомляють у Головному управлінні статистики області, за надані послуги за кордон підприємці нашого регіону отримали 184,6 мільйона доларів США. А ось на Харківщину з інших країн надійшло послуг на суму 22,9 мільйона доларів США (на 22,2% менше ніж в у першому півріччі 2019 року). Тож позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 161,6 мільйона доларів. Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 140 країн світу.

Зазначається, що обсяг експорту послуг в ЄС залишився на рівні минулорічних показників – 61,9 мільйона доларів. Його питома вага у загальному обсязі експорту послуг складала 33,6%. Частка країн ЄС у загальному обсязі імпорту послуг складала 33,4% – 7,7 мільйона доларів, що менше на 27,6% у порівнянні з першим півріччям 2019 року.

Источник: slk.kh.ua

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