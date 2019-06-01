Харківська молодь отримала фінансування від Європейського Союзу на реалізацію власних проектів (ВІДЕО)

12 команд школярів та студентів торкнулися соціально-інноваційних тем та презентували свої ідеї.

Ірини Сорока займається WEВ-дизайном. Вона представляє проект створення інклюзивної майстерні, яка сприятиме соціалізації, навчанню та працевлаштуванню людей з інвалідністю.

Ірина Сорока, учасниця фестивалю соціальних молодіжних ініціатив

Часто людей с инвалидностью не воспринимают как конкурентноспособных. Не берут на работу, хотя многие хотят и могут работать. Мы хотели предоставить людям с инвалидность выбор в в виде мастерской, где они смогут заниматься творчеством. Сейчас мы развиваем свечеварение, декупаж свечей, декорирование и рисунки на свечах.

У Харкові відбувся фестиваль соціальних молодіжних ініціатив. Програма “UPSHIFT Україна” за підтримки Європейського Союзу та ЮНІСЕФ реалізується у 22 країнах світу. Головна мета – навчити молодь підприємницьким навичкам. Цьогоріч заявки на участь у проекті подали близько 200 школярів та студентів регіону.

Ірина Фоменко, голова правління громадської організації

Это уникальный проект. Первый проект в Украине в котором даются очень серьезные гранты именно молодежным и подростковым командам. Наши команды получали до 100 тысяч гривен на реализацию своих социальных проектов.

Костянтин Лобойченко, заступник Харківського міського голови з питань сім’ї, молоді та спорту

Самое главное это цель помогать деткам и молодежи в разных ситуациях. Проект “UPSHIFT” как раз затрагивает молодежь нуждающуюся в поддержке. Они лишь начинают свой путь, но уже сегодня сделали много полезных вещей, полезных ивентов.

12 команд презентували свої проекти. Віктор Каратовський та Олександр Мурашко – учасники театру “Аріадна” для людей з вадами слуху. Вже в цю субботу вони покажуть перший у цьому році спектакль.

Віктор Каратовський, учасник фестивалю соціальних молодіжних ініціатив

Первого июня будет премьера которая называется “Укрощение строптивой”. Очень интересный спектакль. Много смешных моментов. Наш театр показывает на языке жестов с синхронным дикторским текстом.

Олександр Мурашко, учасник фестивалю соціальних молодіжних ініціатив

Мы приглашаем не только не слышащих, но и слышащих. Хотим донести до всего мира, чтобы люди знали о нас, что мы есть.

Гості фестивалю взяли участь у лекторіях на соціальні теми та відвідали майстер-класи з хореографії, першої медичної допомоги та пісочної анімації. Також, охочі випробували електроскейти.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

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