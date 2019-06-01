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Харківська молодь отримала фінансування від Європейського Союзу на реалізацію власних проектів (ВІДЕО)

Харківська молодь отримала фінансування від Європейського Союзу на реалізацію власних проектів (ВІДЕО)

12 команд школярів та студентів торкнулися соціально-інноваційних тем та презентували свої ідеї.

Ірини Сорока займається WEВ-дизайном. Вона представляє проект створення інклюзивної майстерні, яка сприятиме соціалізації, навчанню та працевлаштуванню людей з інвалідністю.

Ірина Сорока, учасниця фестивалю соціальних молодіжних ініціатив

Часто людей с инвалидностью не воспринимают как конкурентноспособных. Не берут на работу, хотя многие хотят и могут работать. Мы хотели предоставить людям с инвалидность выбор в в виде мастерской, где они смогут заниматься творчеством. Сейчас мы развиваем свечеварение, декупаж свечей, декорирование и рисунки на свечах.

У Харкові відбувся фестиваль соціальних молодіжних ініціатив. Програма “UPSHIFT Україна” за підтримки Європейського Союзу та ЮНІСЕФ реалізується у 22 країнах світу. Головна мета – навчити молодь підприємницьким навичкам. Цьогоріч заявки на участь у проекті подали близько 200 школярів та студентів регіону.

Ірина Фоменко, голова правління громадської організації

Это уникальный проект. Первый проект в Украине в котором даются очень серьезные гранты именно молодежным и подростковым командам. Наши команды получали до 100 тысяч гривен на реализацию своих социальных проектов.

Костянтин Лобойченко, заступник Харківського міського голови з питань сім’ї, молоді та спорту

Самое главное это цель помогать деткам и молодежи в разных ситуациях. Проект “UPSHIFT” как раз затрагивает молодежь нуждающуюся в поддержке. Они лишь начинают свой путь, но уже сегодня сделали много полезных вещей, полезных ивентов.

12 команд презентували свої проекти. Віктор Каратовський та Олександр Мурашко – учасники театру “Аріадна” для людей з вадами слуху. Вже в цю субботу вони покажуть перший у цьому році спектакль.

Віктор Каратовський, учасник фестивалю соціальних молодіжних ініціатив

Первого июня будет премьера которая называется “Укрощение строптивой”. Очень интересный спектакль. Много смешных моментов. Наш театр показывает на языке жестов с синхронным дикторским текстом.

Олександр Мурашко, учасник фестивалю соціальних молодіжних ініціатив

Мы приглашаем не только не слышащих, но и слышащих. Хотим донести до всего мира, чтобы люди знали о нас, что мы есть.

Гості фестивалю взяли участь у лекторіях на соціальні теми та відвідали майстер-класи з хореографії, першої медичної допомоги та пісочної анімації. Також, охочі випробували електроскейти.

Источник: objectiv.tv

Автор: Василиса Степаненко

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