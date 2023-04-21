Харківській міській раді можуть повернути ділянку вартістю 41 млн гривень

Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до приватного підприємства щодо розірвання договору оренди та повернення до земель запасу міста земельної ділянки вартістю 41 млн грн.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради підприємство ще в 2006 році отримало земельну ділянку площею 1 га, розташовану по вул. Буковій у Харкові, для будівництва культурно-розважального центру з гостьовою стоянкою машин.

Встановлено, що зазначена земельна ділянка не огороджена та вільна від забудов, тобто будівництво дотепер не розпочато. Більше того, підприємство не лише розпочинає будівельні роботи вже протягом 17 років, а й навіть не отримало дозвільні документи, які надають право на виконання таких робіт. Орендну плату за користування землею підприємство також не сплачує.

Недоотримання значної суми орендної плати суттєво ослаблює дохідну частину місцевого бюджету, а невиконання умов договору підприємством унеможливлює ефективне використання вказаної земельної ділянки. У зв’язку з цим окружна прокуратура звернулась з відповідним позовом до суду.

Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости