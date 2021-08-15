Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:05
Просмотров: 116

Харківський авіазавод отримав замовлення на відновлення єгипетських літаків Ан-74

Харківський авіазавод отримав замовлення на відновлення єгипетських літаків Ан-74

Державне підприємство «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» відновлює єгипетські військово-транспортні літаки Ан-74.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Мілітарний.

Харківське авіапідприємство доставило до Республіки Єгипет партію продукції, повідомляє пресслужба підприємства. Відвантаження близько 300 одиниць запасних частин, блоків та деталей відбулося 4 серпня.

Ця велика партія технічних деталей призначається для комплектування єгипетського літака АН-74, який був виготовлений на харківському авіазаводі.

Харківський авіазавод отримав замовлення на відновлення єгипетських літаків Ан-74

У наступному місяці до Єгипту відправиться також ремонтна бригада авіапідприємства, яка займеться відновленням даного літака.

«Очікується, що після цього АН-74 пройде контрольно-відновлювальне обслуговування на ХДАВПі», – йдеться у повідомленні.

Харківський авіазавод отримав замовлення на відновлення єгипетських літаків Ан-74

Генеральний директор ХДАВП Олександр Кривоконь, 28-29 червня, відвідав з робочим візитом Єгипет. За результатами проведених перемовин було заключено ряд домовленостей щодо обслуговування літаків Міністерства оборони Республіки Єгипет.

«Завдяки непростому переговорному процесу йому вдалося відновити довіру до Харківського авіапідприємства і реанімувати співробітництво з єгиптянами. У майбутньому очікується реалізувати ще ряд перспективних проектів разом з єгипетською стороною», – розповів Олександр Кривоконь.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харьков едет арт-поезд фестиваля ГогольTRAIN (ФОТО)
Сегодня 09:17    36
Театр одесского разлива “ЛанжеронЪ» открывает сезон
Сегодня 08:46    953
С понедельника на площади Свободы запрещается движение транспорта
Сегодня 08:43    59
Ціна електроенергії на оптовому ринку зросла на 80% за місяць
Сегодня 08:21    78
653 млн грн на зарплати шахтарям буде перераховано 16 серпня, як і планувалося
Сегодня 08:00    60
Кишечная палочка, ротавирус и гепатит А: где в Харькове нельзя купаться
Сегодня 07:38    120
В Харькове из продажи изымают опасные пищевые добавки
Сегодня 06:33    184
Старшокласники презентували проєкти зі зміцнення обороноздатності України
Сегодня 06:21    111
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    137
17 мільярдів збитку: лише 29% підприємств у володінні міністерств працюють
14.08.2021 10:56    211
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 