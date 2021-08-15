Харківський авіазавод отримав замовлення на відновлення єгипетських літаків Ан-74

Державне підприємство «Харківське державне авіаційне виробниче підприємство» відновлює єгипетські військово-транспортні літаки Ан-74.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Мілітарний.

Харківське авіапідприємство доставило до Республіки Єгипет партію продукції, повідомляє пресслужба підприємства. Відвантаження близько 300 одиниць запасних частин, блоків та деталей відбулося 4 серпня.

Ця велика партія технічних деталей призначається для комплектування єгипетського літака АН-74, який був виготовлений на харківському авіазаводі.

У наступному місяці до Єгипту відправиться також ремонтна бригада авіапідприємства, яка займеться відновленням даного літака.

«Очікується, що після цього АН-74 пройде контрольно-відновлювальне обслуговування на ХДАВПі», – йдеться у повідомленні.

Генеральний директор ХДАВП Олександр Кривоконь, 28-29 червня, відвідав з робочим візитом Єгипет. За результатами проведених перемовин було заключено ряд домовленостей щодо обслуговування літаків Міністерства оборони Республіки Єгипет.

«Завдяки непростому переговорному процесу йому вдалося відновити довіру до Харківського авіапідприємства і реанімувати співробітництво з єгиптянами. У майбутньому очікується реалізувати ще ряд перспективних проектів разом з єгипетською стороною», – розповів Олександр Кривоконь.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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