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Харківський «Електроважмаш» виготовив партію електродвигунів для вітчизняних тролейбусів «Барвінок»

Харківський «Електроважмаш» виготовив партію електродвигунів для вітчизняних тролейбусів «Барвінок»

Харківський державний завод «Електроважмаш» є найбільшим виробником тягових електродвигунів для міського електротранспорту та залізниць. Крім цього підприємство випускає великі генератори для теплових, атомних і гідроелектростанцій.

Як повідомили на заводі, вони завершили випуск партії з чотирьох тягових електродвигунів АД-903 для тролейбусів «Барвінок», які виробляються в Чернігові. Підприємство вже відправило тягові електродвигуни на Чернігівський автозавод. З усього видно, цими тяговими двигунами будуть укомплектовані тролейбуси «Барвінок» для Черкас, де дилер Чернігівського автозаводу — компанія «Еталон-лізинг» виграла тендер на постачання 3 тролейбусів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Пасажирський транспорт.

Відзначимо, що тягові електродвигуни виробництва «Електроважмашу» використовують практично всі українські виробники електротранспорту. Зокрема харківський завод випускав тягові електродвигуни різних типів для українських трамваїв компаній «Татра-Юг» і «Електронтранс». Що стосується двигунів для тролейбусів, то їх у харків’ян закуповують заводи з Луцька, Львова та Чернігова.

Ще один великий завод, що випускає різні тягові двигуни для транспорту знаходиться в місті Сміла.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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