Харківський кіт Степан зібрав 10 тисяч доларів для тварин із зон бойових дій

На Instagram-сторінці харківського кота Степана, який через вторгнення рф евакуювався до Франції, зібрали 10 тисяч доларів для допомоги тваринам із зон активних бойових дій, інформує УНН.

Зібрані гроші передадуть зоозахисним організаціям в Україні та зоопаркам, щоб вони могли евакуювати тварин із епіцентру воєнних подій.

“Дорогі мої друзі, я щиро вдячний за вашу чуйність та підтримку! Ми зібрали 10 035 доларів, і ці кошти буде перераховано @happy_paw, @uanimals.official, @zoo_12m, @snezhana_zahist_tvarin та Миколаївському зоопарку.

Ваш внесок безцінний — завдяки вашій підтримці ми зможемо забезпечити гідний догляд та лікування для кожної тварини в Україні”, — ідеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости