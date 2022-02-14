Харківський завод виготовить партію бандажів для львівського локомотиворемонтного підприємства

Харківське ТОВ «ТПК Промдизель» виграло право поставки ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» 1,63 тисячі бандажів з ціною 70,684 млн гривень.

Про це свідчить відповідний тендер у системі Prozorro, передає Національний Промисловий Портал з посиланням на GMK center.

Так, підприємство планує закупити у компанії, що перемогла в аукціоні:

● бандажі 1060х143х98 – 1460 одиниць;

● бандажі 890х143х83 – 168 од.

Згідно з характеристиками предмета закупівлі, на кожній деталі має бути маркування, яке включає марку сталі, номер виробника, порядковий номер, місяць і рік виготовлення, клеймо ВТК виробника та інспектора приймання ЦТА УЗ.

Гарантійний термін зберігання бандажів – 60 місяців із дня виробництва. Вироби повинні бути без напрацювання та відповідати всім технічним вимогам креслень. Гарантійний термін експлуатації – 10 років із дати початку використання.

В аукціоні також брало участь ТОВ «МС Трейд Україна», яке запропонувало за відвантаження продукції 71,995 млн грн. Тепер переможець має надати додаткові документи для укладання контракту. ЛЛРЗ планує отримати бандажі до кінця 2022 року.

«Львівський локомотиворемонтний завод» – одне з провідних підприємств в Україні з капітально-відновного ремонту електровозів змінного та постійного струму. Також завод є постачальником запасних деталей для електровозів.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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