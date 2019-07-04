Харківського IT-шника оштрафували на 3,7 мільйона за роботу з ФОПами

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури направили до суду кримінальне провадження за підозрою керівника місцевої компанії в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомили у прес-службі ДФС.

"Було встановлено, що керівник підприємства, яке надає послуги в області IT, в період з 2014 по 2017 рік документально оформив ряд операцій з придбання програмного забезпечення у фізичних осіб-підприємців, які одночасно є працівниками підприємства, унаслідок чого умисно ухилився від сплати податків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдані державі збитки на суму понад 3,7 млн ​​грн були відшкодовані в повному обсязі. Тепер суд розгляне питання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Источник: internetua.com

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