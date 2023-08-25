«Харківводоканал» запрошує на роботу

КП «Харківводоканал» потребує робочих та інженерно-технічних кадрів.

Про це сьогодні, 25 серпня, повідомила начальник відділу управління персоналом Олена Прусакова, повідомляють на сайті міськради.

За її словами, у зв’язку з воєнною агресією, що триває, виробниче навантаження на працівників підприємства постійно зростає.

«Насамперед відчуваємо нестачу слюсарів аварійно-відновлювальних робіт, слюсарів-сантехніків, електрогазозварників, монтажників зовнішніх трубопроводів, ливарників, інженерів та юрисконсультів.

Ми готові прийняти на роботу зацікавлених співробітників різного віку», – наголосила Олена Прусакова.

За потреби підприємство надасть можливість навчання обраній професії.

Працівникам гарантована своєчасна виплата гідної заробітної плати та забезпечення повним соціальним пакетом.

З усіма наявними вакансіями можна ознайомитися на офіційному сайті КП «Харківводоканал».

Телефон для довідок: 739-97-74.

Агентство Телевидения Новости