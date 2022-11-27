“Харківзеленбуд” сховає за 400 тисяч клумбу та фонтан

СКП “Харківзеленбуд” уклало два договори з ТОВ “Харків Мультіпрінт” на загальну суму в 408 тис. грн. щодо придбання накриття для клумби та фонтану.

Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.

За даними договорів, Купол-накриття для фонтану обійшовся в 175 тис. грн., а навіс на клумбу в 232 тис. грн.

Директором фірми підрядника є Антон Кривченков, а засновницею – Катерина Кочерова.

Цікаво, що в 2020 році комунальне підприємство “Харківзеленбуд” планувало за 1,37 млн. грн. придбати навіс для зберігання фонтану з декоративними елементами, який відомий у місті як “фонтан з мавпами”.

Але коли на тендер прийшла фірма, яка запропонувала виконати навіс за 800 тисяч гривень та виграла торги, то комунальники відмовилися від закупівлі нібито через скорочення видатків.

Подібні маніпуляції нерідко використовують закупівельники для того, щоб не підписувати контракти за більш дешевшими цінами, але не зі “своїми” підрядниками.

Джерело: anticor-kharkiv.org

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