Херсонский морской порт сдали в концессию
Победителем конкурса стал консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария)
Компания "Рисойл-Херсон" победила в конкурсе на концессию имущества "Херсонский морской торговый порт".
Об этом в комментарии Latifundist.com сообщил сооснователь и директор компании RISOIL S.A. Шота Хаджишвили.
По его словам, в ближайшее время о победе будет объявлено официально, после чего в компании поделятся деталями и планами концессии.
Компания "Рисойл-Херсон" — консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании — 40%.
Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. Указано, что этим законом предусматривается урегулирование условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.
А 12 сентября 2019 года в Украине официально объявили конкурсы на концессию первых двух морских портов — "Ольвия" и "Херсон", а 1 октября 2019 года начали принимать заявки на их концессию от инвесторов.
В концессионном конкурсе в порту Херсон приняли участие четыре компании, две из них международные.
Источник: delo.ua