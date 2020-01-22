Херсонский морской порт сдали в концессию

Победителем конкурса стал консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария)

Компания "Рисойл-Херсон" победила в конкурсе на концессию имущества "Херсонский морской торговый порт".

Об этом в комментарии Latifundist.com сообщил сооснователь и директор компании RISOIL S.A. Шота Хаджишвили.

По его словам, в ближайшее время о победе будет объявлено официально, после чего в компании поделятся деталями и планами концессии.

Компания "Рисойл-Херсон" — консорциум компании "Петро ойл энд кэмикалс" (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской компании — 40%.

Напомним, 3 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о концессии во втором чтении и в целом. Указано, что этим законом предусматривается урегулирование условия передачи государственного и коммунального имущества в коммунальную собственность.

А 12 сентября 2019 года в Украине официально объявили конкурсы на концессию первых двух морских портов — "Ольвия" и "Херсон", а 1 октября 2019 года начали принимать заявки на их концессию от инвесторов.

В концессионном конкурсе в порту Херсон приняли участие четыре компании, две из них международные.

Источник: delo.ua

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