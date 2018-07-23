Хлор для водоканалов: «Днепроазот» возобновил производство

Компания «Днепроазот» уже сообщила о возобновлении работы хлорной группы цехов.

«На предприятии завершены подготовительные работы к включению производства. В ближайшее время ожидается выпуск первой продукции», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте предприятия 20 июля.

На следующий день вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что производство хлора снова запущено.

«По АО «Днепроазот» — производство в штатном режиме. Ожидаем отгрузки первой партии», — написал он на своей странице в Facebook.

По информации вице-премьера, все водоканалы работали в штатном режиме и не ограничивали подачу воды. Её качество дополнительно проверяет Госпродпотребслужба. Как уточнил Зубко, Харьков пока получает жидкий хлор из Румынии в контейнерах.

Глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная сообщила, что в ближайшее время коммунальное предприятие «Харьковводоканал» получит хлор от ОАО «Днепроазот».

«Это решит вопрос обеспечения города Харьков хлором, который остро стоял в последние дни. Полностью снять проблему и обеспечить потребность в хлоре «Харьковводоканала» планируется в течение нескольких дней. На территории Харьковской области проблема дефицита хлора возникла исключительно в Харькове. В других городах и районах области коммунальными предприятиями были сформированы достаточные запасы для бесперебойной работы и обеспечения потребности жителей в воде», — заявила Светличная.

В ассоциации «Укрводоканалэкология» утверждают, что ситуация с поставками жидкого хлора стабилизировалась.

«Обеспеченность жидким хлором удовлетворительная, но достаточная для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения», — говорится в заявлении на странице ассоциации в Facebook.

В ассоциации добавили, что у водоканалов появилась возможность покупать жидкий хлор в Румынии и Венгрии по низким ценам, но нужно дополнительно проработать вопросы доставки.

15 августа остановилась работа компании «Днепроазот» — единственного в Украине производителя жидкого хлора, который используется для обеззараживания питьевой воды. В ряде крупных городов, включая Харьков, Николаев, Житомир и Кривой Рог, предупредили о возможных проблемах с водоснабжением.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил на видеоконференции 18 июля, что деньги на закупку хлора есть и их «давно проплатили».

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