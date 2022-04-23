Хроники «импортозамещения»: в рф фабрики столкнулись с дефицитом пуговиц

Из-за санкций запада в российской федерации швейные фабрики массово столкнулись с трудностями в приобретении фурнитуры, в том числе с нехваткой пуговиц. Об этом заявила глава центрального банка рф эльвира набиуллина на заседании госдумы, сообщает Экономическая правда.

«К примеру, пуговицы. Их много где делают, но вот как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнеров, перестройка логистики – может занимать до нескольких месяцев», – сказала набиуллина.

Похожая ситуация происходит и с бумажной промышленностью, заявила глава российского цб. Для производства бумаги использовалась российская древесина, но иностранные отбеливающие химикаты.

13 апреля глава совфеда рф валентина матвиенко рассказала, что для нее стал открытием тот факт, что россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.

Источник: sprotyv.info

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