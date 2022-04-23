Бизнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:33
Просмотров: 90

Хроники «импортозамещения»: в рф фабрики столкнулись с дефицитом пуговиц

Хроники «импортозамещения»: в рф фабрики столкнулись с дефицитом пуговиц

Из-за санкций запада в российской федерации швейные фабрики массово столкнулись с трудностями в приобретении фурнитуры, в том числе с нехваткой пуговиц. Об этом заявила глава центрального банка рф эльвира набиуллина на заседании госдумы, сообщает Экономическая правда.

«К примеру, пуговицы. Их много где делают, но вот как предприятия нам говорят, по их оценкам, поиск новых партнеров, перестройка логистики – может занимать до нескольких месяцев», – сказала набиуллина.

Похожая ситуация происходит и с бумажной промышленностью, заявила глава российского цб. Для производства бумаги использовалась российская древесина, но иностранные отбеливающие химикаты.

13 апреля глава совфеда рф валентина матвиенко рассказала, что для нее стал открытием тот факт, что россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Евакуація з Маріуполя в суботу: деталі
Сегодня 07:36    29
Расписание эвакуационных и регулярных рейсов из Харькова на 23 апреля
Сегодня 07:28    41
Оперативна інформація станом на 06.00 23.04.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:20    47
Контрнаступление ВСУ на Мариуполь будет 101%, - Арестович
Сегодня 06:43    102
Усі на 100% працюють на перемогу, – Зеленський звернувся до українців на 58 день війни
Сегодня 06:24    103
10 хороших новин 22 квітня
Сегодня 06:15    123
Коротко. Війна. День 58. ВІДЕОДАЙДЖЕСТ
Сегодня 01:03    160
Прекрасный мультик от Госпогранслужбы, который посвящен российским пропагандистам️ (ВИДЕО)
Сегодня 00:02    193
Оперативна інформація станом на 18.00 22.04.2022 щодо російського вторгнення
22.04.2022 18:43    228
Следующий месяц не только решит ход русско-украинской войны, но и станет решающим для мировой геополитики - NYT
22.04.2022 18:14    321
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 