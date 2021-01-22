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Хто на Харківщині найбільше заробляє

Хто на Харківщині найбільше заробляє

Середня заробітна плата, яку жителям Харківської області пропонують роботодавці, складає 6 741 гривню.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі зайнятості. За даними центру, станом на 1 січня за професійними групами найбільшу зарплату пропонують законотворцям, службовцям та керівникам (8 319 гривень), найменшу – фахівцям (5 649 гривень).

Серед професій, де розмір заробітної плати є найбільшим в області, до трійки лідерів ввійшли муляр (18 750 гривень), зоотехнік (18 000 гривень) та плавильник металу (17 000 гривень).

Хто на Харківщині найбільше заробляє

Найбільш оплачуваною в професійні групі "Законодавці, держслужбовці, керівники" є головні механіки (15 215 гривень), у групі "Професіонали та фахівці" – зоотехнік (18 000 гривень), у групі "Технічні службовці" – контролер пасажирського транспорту (15 000 гривень).

Хто на Харківщині найбільше заробляє

Хто на Харківщині найбільше заробляє

У групі "Працівники сфери торгівлі та послуг" найбільшу зарплату роботодавці пропонують кондукторам громадського транспорту (10 684 гривні), у групі "Кваліфіковані працівники сільського господарства" – птахівникам (7 300 гривень), у групі "Кваліфіковані робітники з інструментом" – мулярам (18 750 гривень).

Хто на Харківщині найбільше заробляє

Хто на Харківщині найбільше заробляє

Найбільш оплачуваною вакансією у професійній групі "Робітники з обслуговування устаткування та машин" є плавильник металу та сплавів (17 000 гривень), а у групі "Найпростіші професії" – робота вагаря (7 500 гривень).

Источник: slk.kh.ua

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