Хто найбільше заробляє у Харківській області

Найнижчу заробітну плату в Харківській області отримують працівники сфери тимчасового розміщування й організації харчування.

За даними Головного управління статистики у Харківській області, середня заробітна плата одного штатного працівника у листопаді 2020 року становила 10 383 гривні. Це у два рази вище рівня мінімальної заробітної плати.

Порівняно з жовтнем розмір середньої заробітної плати зменшився на 0,1 %.

Найнижчий рівень оплати праці спостерігався у наступних видах економічної діяльності: тимчасове розміщування й організація харчування (5398 гривень); оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (7638 гривень); надання інших видів послуг (8051 гривня); операції з нерухомим майном (8448 гривень).

А от найбільш оплачуваною залишається праця у сфері інформації та телекомунікації (22 050 гривень).

Також високий рівень оплати у працівників сфер державного управління й оборони, а також обов’язкового соціального страхування. Тут зарплатня сягає 17 712 гривень. До високооплачуваних віднесли й роботу в добувній промисловості і розробленні кар’єрів (15 402 гривні); фінансову та страхову діяльність (14 286 гривень); постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13 438 гривень).

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»