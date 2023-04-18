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Хто у Харкові сплачує найбільше податків?

Хто у Харкові сплачує найбільше податків?

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку провів аналіз податкових надходжень від платників податків у розрізі галузей економіки.

Як повідомили у департаменті, за підсумками першого кварталу 2023 року збереглася тенденція воєнного періоду минулого року у розподілі ключових галузей за податковими надходженнями до бюджету Харківської міської територіальної громади.

За інформацією Головного управління Державної податкової служби в Харківській області, за підсумками першого кварталу 2023 року найбільше податків надійшло від галузі державного управління та оборони й обов’язкового соціального страхування, які склали майже 36% у загальному обсязі надходжень. На другому місці знаходиться галузь інформації та телекомунікацій, частка податкових надходжень від якої склала 12,2%. Сфера торгівлі з часткою надходжень 11,2% посідає третє місце.

У реальному секторі економіки частка податкових надходжень від діяльності промислових підприємств склала близько 8,7%, у тому числі 8,3% – за рахунок переробної промисловості.

Далі галузі економіки за часткою податкових надходжень розподілені так:

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 6,2%;освіта – 6%;професійна, наукова та технічна діяльність – 4,1%;транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 3,3%.

Джерело: Харківська міськрада

Агентство Телевидения Новости

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