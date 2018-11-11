ХТЗ представив два сучасних варіанти баластування тракторів (ФОТО)

Харківський тракторний завод представив два сучасних варіанти баластування тракторів

Передає Національний Промисловий Портал, з посиланням на прес-службу ХТЗ.

Було запропоновано встановлювати складальні вантажі в нішу диска колеса, а також розміщувати їх на задню напівраму в міжколісному просторі.

На другому фото представлені складальні вантажі з різною масою, які стартують від 55 і доходять до 75 кг. Таким чином фермер може підібрати оптимальну вагу для виконання тієї чи іншої операції.

Другий варіант баластного вантажу загальною вагою 1100 кг конструктори впровадили на задню частину напіврами в міжколісному просторі – він виконаний у формі набраних частин (фото – 3).

“Подібне конструкторське рішення є оптимальним для довантаження як задньої, так і передньої частин трактора.

Це дозволяє виконувати енергоємні тягові роботи (наприклад, оранка), істотно знижує буксування, а також зменшує витрату палива і збільшує тягово-зчіпні властивості трактора”, – прокоментували нововведення на підприємстві.

Представники Торгового дому «ХТЗ» відзначають, що баластні вантажі можна замовити при покупці трактора в якості опції.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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