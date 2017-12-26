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Я марсіанин: різдвяний лист Ілона Маска сколихнув мережу

Я марсіанин: різдвяний лист Ілона Маска сколихнув мережу

Ілон Маск звернувся до "землян, які живуть за земним часом" та розповів про досягнення своїх компаній.

Видання The Wired оприлюднило різдвяний лист Ілон Маска, який начебто надіслало "анонімне джерело", Здається, неймовірне почуття гумору знаменитого бізнесмена та інженера є невичерпним.

"Земляни вимірюють роки за кількістю обертів навколо сонця, але в мене зовсім інші стосунки з часом, але не тільки тому, що я марсіанин. Жартую, напевно. Не переймайтесь через це. Але навіть я не можу заперечувати, що все рухається вперед", – розпочав Маск.

Маск зізнався, що марсіанин. А може й ні - фото 217058

Маск зізнався, що марсіанин. А може й ні / Business Insider

Далі він поділився здобутками власних компаній за їх час існування, розповідаючи про них, як про своїх дітей.

  • Space X, 15 років: "Вона росте дуже швидко, не лише запустила 12 ракет до МКС, але й представила конкретний план колонізації Марсу".
  • Tesla, 14 років: "Цей хлопчина просто чудо зі своїм скляним дахом, передовим сенсорним інтерфейсом та іншими фішками. Впевнений, що 400 тисяч осіб, які оформили попереднє замовлення авто, погодяться зі мною".
  • OpenAI та Neuralink, 2 роки та 1 рік: "Я завжди мріяв поєднати наші мізки з комп'ютерами та радий, що мої найменші хлопчики присвятили себе цьому".
  • The Boring Company, 1 рік: "Мені подобається, що коли його старий хоче навідатись до свого малюка під землею, то йому не доведеться зіткнутися з вбивцями чи просто іншими людьми".


"Отже, мої друзі та шанувальники, товариші та конкуренти, інвестори недовгі та тривалі, мій найкращий матеріал. Хай ваші життя будуть настільки ж насиченими, енергійними та амбіційними, як наші", – підсумував Ілон.

Источник: maximum.fm

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