"Яблучна" зрада: додатки від VK повернулися в AppStore

Російські додатки від "Вконтактє" та Mail.ru знову доступні в AppStore. Компанія Apple ніяк це не прокоментувала.

Про стало відомо від пресслужби компанії VK Group.

Заблоковані сервіси

Соціальна мережа "Вконтактє" офіційно була заблокована в Україні згідно з наказом Президента України 133/2017 разом із Mail.ru, "Однокласнікі", сервісом "Доктор Веб" та "Лабораторією Касперського". У зв'язку з тим, що строк дії наказу обмежувався на 3 роки, був підписаний ще один наказ Президента України 184/2020 щодо продовження блокування.

Наприкінці вересня стало відомо, що Apple закрила облікові записи розробників, пов’язані з цими програмами, і програми не можна завантажити з будь-якого App Store, незалежно від місця розташування для того, щоб дотримуватися санкцій з боку уряду Великої Британії, які накладені на російські компанії.

Повернення в AppStore

Зараз в магазин додатків AppStore повернулися сервіси VK Музика, Месенджер, Дзвінки, Кліпи, сервіси VK Play VK Адмін. Додатково, в програмі для додатків на iOS доступний поштовий клієнт Mail.ru.

Джерело: it.novyny.live

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