Як цукровий завод будує біогазову станцію, яка дозволить отримувати 98% енергії з жому

На Новомиргородському цукровому заводі(Кіровоградська область) будують біогазову станцію потужністю 20 МВт.

Проект передбачає поетапне спорудження чотирьох черг комплексу – зараз зводиться перша 6-ти мегаватна установка, повідомляє на сторінці Facebook компанія I&U Group.

«Потужна біогазова станція вирішить проблему органічних відходів, які утворюються у процесі виробництва цукру, - розповідає керівник будівельного департаменту «I&U Group». - За один сезон роботи на цукровому заводі накопичується близько 90 тис. тонн бурякового жому, який гниє спочатку на підприємстві до весни, а потім на кагатному полі».

Технологію, яка поки що не має аналогів в Україні, запропонувала компанія AAT Abwasser (Австрія), розповідають у компанії. «Наш об'єкт матиме можливість роботи на численних видах відходів: буряковому жомі, кукурудзяному силосі, курячому посліді, на гної свиней та великої рогатої худоби, - пояснює керівник будівельного департаменту агрохолдингу. - До того ж наше підприємство розглядає варіант очищення технологічної води до 99,8% і скидання її у пересохлий каскад ставків, який знаходиться поруч з нашим об'єктом - придатна для поливу сільськогосподарських культур і розведення риби вода значно підвищить рівень грунтових вод».

Будівництво комплексу з переробки органічних відходів перетворить відходи цукрового виробництва в сировину для виробництва електричної та теплової енергії та органічні добрива, зазначають у компанії.

«По факту, ми будемо працювати без генерації відходів, -зазначає керівник будівельного департаменту «I&U Group». - У технологічному процесі ми отримуємо без доступу кисню біогаз з вмістом метану 52-65%, насичену азотом технологічну воду з 5% залишком сухих речовин і дегістат (сухий залишок), насичений калієм, азотом і фосфором».

Біогаз спалюватиметься і генеруватиметься електрична і теплова енергія. «Попутно при спалюванні біогазу виділяється багато тепла, - пояснює керівник будівельного департаменту. - Частково це тепло буде використано для власних потреб підприємства: зимового обігріву силосів, щоб нормалізувати процеси бродіння, решту плануємо використовувати для опалення овочевих теплиць: поруч з біогазовим заводом надалі можлива їх споруда, отримане тепло також можна переробляти в холод, який може бути використаний для зберігання яєць майбутньої птахофабрики».

Технічну воду і дегістат після висновків ДУ"Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзеєва НАМН Україна " агрофірми зможуть вивозити на поля, мінімізуючи витрати на добриво і роблячи свою продукцію повністю екологічною, пояснюють у компанії.

Обслуговувати біогазову установку буде 10-15 працівників, в основному для цілодобового контролю, завантаження сировини і дрібного ремонту обладнання.

«У 2013 році в Україні була затверджена програма розвитку альтернативних джерел енергетики, введений спеціальний «Зелений тариф», за яким держава гарантовано викуповує вироблене електрика по технології виробництва біогазу, - пояснює керівник будівельного департаменту «I&U Group». – Ми вивчили ефективність та професійний досвід ТОП-20 європейських виробників біогазу і обрали промислову технологію, яка дозволяє видобути 98% усієї можливої енергії з бурякового жому».

Наразі компанія веде підготовчі роботи: розробляється детальний план території районної державної адміністрації Новомиргородського району для можливості розміщення об'єкта на даній території після громадських слухань, зроблена оцінка навколишнього середовища, яка за Законом України тривала 120 календарних днів з максимальним залученням громадськості. Наразі розроблений проект технології об'єкта компанією AAT Abwasser (Австрія), на підставі якого розроблений проект всього об'єкта будівництва стадії «П» компанією «Миколаївагропроект». На даному етапі проект проходить державну експертизу.

«Був розроблений проект землеустрою, отримано спеціальний дозвіл на зняття родючого шару грунту, розпочали знімати грунт, виконано будівництво розчинно-бетонного вузла потужністю 60м. куб. / год.- говорить керівник будівельного департаменту. - Щоб максимально використовувати переваги «зеленого тарифу», нам необхідно завершити будівництво і ввести об'єкт в експлуатацію до грудня 2019 року - вже готові до підписання договору на поставку когенераційного і технологічного обладнання, будівництво бетонних ємностей гідролізу, ферментаторів і дображівателей».

Для постачання когенераційних установок, що виробляють 6МВт електричної і 5,5 МВт теплової енергії компанія обрала європейського лідера з виробництва даних установок компанію «Дженерал Моторс Эмбахер». «У травні-червні наступного року ми отримаємо 4 їх генератора потужністю по 1,5 МВт», - говорить керівник будівельного департаменту «I&U Group».

Источник: ecotown.com.ua

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