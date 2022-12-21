Як не натрапити на зіпсовані через відключення електроенергії продукти в магазинах

Щоб не придбати зіпсовану їжу, яка зберігалася в неналежних умовах, варто:

● Перевіряти адресу магазина в графіку вимкнень світла. Найкращий варіант – магазин, розміщений на одній лінії з об’єктом критичної інфраструктури (там вимкнень або не буває, або вони відбуваються рідше, ніж на інших лініях). Якщо поруч немає магазинів, у яких не вимикають світло, знайдіть той, де власники встановили генератор.

● Купувати перш за все ті харчові продукти, які виготовлені нещодавно і якнайменше зберігались у магазині.

● Намагатися купувати харчові продукти в закладах, де більша кількість покупців, а відповідно, і графіки поставок частіші.

● Звертати увагу на завантаженість холодильників харчовими продуктами. Перевантажене холодильне обладнання не здатне тривалий час після знеструмлення утримувати температуру.

● Завжди звертати увагу на дату пакування, кінцеву дату для вживання й умови зберігання.

● Уникайте продуктів «за півціни», у яких уже минає термін придатності. У сучасних реаліях ризик, що продукт уже зіпсувався, вищий.

Джерело: https://t.me/spravdi/22777

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