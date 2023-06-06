Як інтернет-магазини змушують покупців платити більше: 4 хитрощі, на які не можна вестися

В Україні інтернет-магазини можуть змушувати покупців платити більше за свої товари за допомогою різних методів. Однак споживачі можуть користуватися кількома способами, щоб не потрапити "на крючок".

Про те, якими способами інтернет-магазини змушують покупців платити більше за свої товари та як покупцям не попастися на уловки – розповість OBOZREVATEL.

Як інтернет-магазини змушують покупців платити більше?

● Збільшення ціни на товари перед знижкою. Це часто використовується в інтернет-магазинах, які пропонують розпродажі або знижки. Ціна товару може бути збільшена перед знижкою, щоб знижка виглядала більш привабливою, але насправді покупець все одно платить більше, ніж повинен.

● Приховані платежі. Інтернет-магазини можуть додавати приховані платежі до остаточної ціни товару, такі як податки, доставка або обробка замовлення. Це може зробити ціну товару вищою, ніж очікувалось.

● Використання психологічних технік. Деякі інтернет-магазини використовують психологічні техніки, щоб змусити покупців платити більше за свої товари. Наприклад, вони можуть використовувати терміни "ексклюзивний" або "обмежений термін" для створення враження, що товар є більш цінним і повинен коштувати більше.

● Використання персоналізованих пропозицій. Інтернет-магазини можуть використовувати дані про покупців, щоб зробити персоналізовані пропозиції, які змусять їх платити більше за товар. Наприклад, якщо магазин знає, що покупець шукає певний товар, вони можуть зробити пропозицію на додаткові товари, які можуть бути дорожчими.

При цьому всі ці методи можуть змусити покупців платити більше за товари, ніж вони повинні. Тому важливо бути уважним і перевіряти кінцеву ціну перед оплатою.

Як не попастися на уловки інтернет-магазинів?

● Перевіряйте ціни на товари в різних інтернет-магазинах перед знижкою, щоб переконатися, що ціна не збільшується перед знижкою.

● Уважно читайте деталі оплати та доставки, щоб переконатися, що немає прихованих платежів.

● Не дайте себе обдурити психологічними техніками магазину. Переконайтеся, що ціна на товар відповідає його реальній вартості.

● Не дозволяйте інтернет-магазинам використовувати ваші персональні дані для створення персоналізованих пропозицій, якщо вони не відповідають вашим потребам та бюджету.

● Перевіряйте рейтинг та відгуки про інтернет-магазин перед покупкою, щоб переконатися, що вони надійні та не шахраї.

Джерело: finance.obozrevatel.com

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