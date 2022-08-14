Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 128

Як отримати компенсацію за злочини армії рф

Як отримати компенсацію за злочини армії рф

Поради підготувало Міністерство юстиції України

Як йдеться у повідомленні, щоб отримати грошову компенсацію від Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) за злочини армії рф, треба завантажити формуляр скарги на сторінці організації, заповнити, роздрукувати і надіслати до ЄСПЛ поштою разом з усіма необхідними документами. Та усе ж правники радять звертатися за фаховою допомогою, тим паче, що часто вона безкоштовна. Адже ЄСПЛ не розглядатиме неправильно оформлені заяви, хоч би які звірства там були описані.

Формуляр скарги можна завантажити на сторінці організації https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c. Детальніші роз’яснення щодо подання заяви також можна знайти на українському сайті ЄСПЛ. https://espl.com.ua/

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: інтернет

Читайте ещё:

За відео на YouTube скоро доведеться платити
Сегодня 08:48    199
Українські кіберактивісти зламали кабельну мережу в РФ і запустили "вітальний" ролик
Сегодня 08:03    142
Після визнання росії спонсором тероризму хакери атакували сайт Сейму Латвії
12.08.2022 07:45    157
Сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі» у Instagram розблокували
11.08.2022 08:11    199
Cпівробітника Twitter визнали винним у шпигунстві на користь Саудівської Аравії
11.08.2022 07:57    258
«Дія» прийматиме заявки про житло, зруйноване рф з 2014 року. Як отримати грошову компенсацію
10.08.2022 08:25    212
У росії заблокували Patreon та Grammarly
08.08.2022 09:41    374
«Компенсацію отримає кожен українець!» Просторами Facebook гуляє афера з грошовими виплатами
08.08.2022 06:44    501
«Незграбні та неефективні»: як Meta здолала ботоферму «кухаря путіна»
08.08.2022 06:35    242
Маск висунув умову для придбання Twitter
07.08.2022 07:17    351
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 