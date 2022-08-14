Як отримати компенсацію за злочини армії рф

Поради підготувало Міністерство юстиції України

Як йдеться у повідомленні, щоб отримати грошову компенсацію від Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) за злочини армії рф, треба завантажити формуляр скарги на сторінці організації, заповнити, роздрукувати і надіслати до ЄСПЛ поштою разом з усіма необхідними документами. Та усе ж правники радять звертатися за фаховою допомогою, тим паче, що часто вона безкоштовна. Адже ЄСПЛ не розглядатиме неправильно оформлені заяви, хоч би які звірства там були описані.

Формуляр скарги можна завантажити на сторінці організації https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ukr&c. Детальніші роз’яснення щодо подання заяви також можна знайти на українському сайті ЄСПЛ. https://espl.com.ua/

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»