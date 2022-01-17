Як подати заяву на повернення коштів

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та ст. 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань сплачується адміністративний зібр у відповідних розмірах від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Перерахування коштів адміністративного збору здійснюється на відповідні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів.

У разі якщо особа помилково сплатила адмінзбір не на відповідний рахунок або сплатила його у більшому розмірі положеннями чинного законодавства передбачено механізм повернення вказаних коштів згідно із нормами Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 (далі – Порядок). 08 грудня 2021 року Міністерством фінансів України наказом за №647 затверджено Зміни до Порядку, які набули чинності 01 січня цього року.

Відтепер у процесі повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів (крім податків, зборів, пені та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби): застосовується система дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства – Казначейство” (далі – система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства; між органами, що контролюють справляння надходжень бюджету, органами, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників, місцевими фінансовими органами, Казначейством та головними управліннями Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – головні управління Казначейства) здійснюється обмін електронними документами із застосуванням кваліфікованих електронних підписів та печатки.

У разі невдалої спроби передавання електронного документа засобами системи Казначейства органом, що контролює справляння надходжень бюджету, органом, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, місцевим фінансовим органом здійснюються заходи щодо повторного його передавання. Датою та часом отримання електронних документів органом, що контролює справляння надходжень бюджету, органом, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, місцевим фінансовим органом, Казначейством та головним управлінням Казначейства, є дата та час, зафіксовані в електронному повідомленні системи Казначейства про отримання таких документів.

Для повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, із використанням системи дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства – Казначейство” застосовується перехідний період з 01 січня 2022 року до 31 березня 2022 року з можливістю формування органом, що контролює справляння надходжень бюджету, або органом, який веде облік заборгованості в розрізі позичальників, подання на повернення відповідних коштів у паперовому вигляді, за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2022 №647, та надання його за місцем зарахування платежу до бюджету до Державної казначейської служби України або відповідного головного управління Державної казначейської служби України.

З метою повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів особі слід подати заяву до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, з платежу, який підлягає поверненню.

Заява про повернення коштів з бюджету складається та подається платником до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, з платежу, який підлягає поверненню (крім повернення судового збору, за виключенням помилково зарахованого), із обов'язковим зазначенням інформації в такій послідовності: найменування платника (суб'єкта господарювання) (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті) та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою), причина повернення коштів з бюджету, найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності).

Разом із заявою про повернення коштів з бюджету платником подається до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, оригінал або копія документа на переказ, або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

У заяві платник може визначити довірену особу для отримання коштів, що мають бути повернені йому з бюджету. У такому разі до заяви про повернення коштів з бюджету додаються довіреність на отримання коштів довіреною особою, засвідчена згідно з вимогами Цивільного кодексу України, та копія паспорта довіреної особи.

Повернення платежів у національній валюті здійснюється на рахунки отримувачів коштів, відкриті в банках або Казначействі, вказані у поданні (висновку, повідомленні) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, органів, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників, заяві платника (у разі повернення судового збору (крім помилково зарахованого)).

У разі повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджетів (крім зборів та платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС та органи Держмитслужби) орган, що контролює справляння надходжень бюджету, засобами системи Казначейства формує подання в електронній формі згідно з додатком 1 до вказаного вище Порядку та подає його до відповідного головного управління Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету, Казначейства.

Повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджету здійснюється з того бюджету, до якого такі кошти були зараховані (з урахуванням положень пунктів 391 та 392 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України).

Перевірити реквізити рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів у 2022 році, які відкриті за кодами класифікації доходів бюджету, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 можна на наступних веб-сторінках:

ГУ ДКСУ у Харківській області за посиланням: https://kha.treasury.gov.ua/ua/rekviziti-rahunkiv/rekviziti-rahunkiv-u-2022-roci

Відділ взаємодії з суб'єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)

Новости портала «Весь Харьков»