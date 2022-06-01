Як поповнити картку ПриватБанку

Безготівковий розрахунок — це найзручніший спосіб оплати. В першу чергу, через незліченну кількість переваг такого способу розрахунку: безпека, контроль витрат, можливість здійснювати онлайн покупки, зручність у подорожах тощо.

Щоб почати користуватись карткою, спершу необхідно покласти на неї гроші. Далі ми розповімо, як її поповнити.

Поповнення через термінали самообслуговування

Для того, щоб здійснити поповнення через термінал самообслуговування, не маючи її при собі, потрібно:

Обрати меню “Поповнити за номером” в терміналі самообслуговування.

З’явиться вікно, в ньому необхідно ввести 16-ти значний номер.

Зазначити суму поповнення.

Внести вказану суму.

Якщо ж картка у вас із собою, тоді вводити її номер немає потреби. Просто помістіть її в карткоприймач. А далі все те саме за інструкцією вище.

Знайти такий термінал не складно. Скористуйтеся мапою терміналів ПриватБанку з офіційного сайту закладу. Найбільше терміналів у Києві — понад 1900 одиниць. Загалом по Україні їх більш як 20 000 одиниць. Радимо користуватися мапою ПриватБанку для зручного пошуку найближчого терміналу.

Переказ грошей з картки іншого банку на картку ПриватБанку

iPay.ua — зручний та безпечний спосіб переказу коштів на карту через сервіс Переказу коштів з однієї картки на іншу — https://www.ipay.ua/ua/p2p. Щоб скористатися даною послугою потрібно:

ввести 16-ти значний номер вашої банківської картки, її CVV- код та термін дії;

зазначити ваш номер мобільного;

вказати суму переказу;

ввести 16-ти значний номер картки, на яку хочете переказати гроші. Додатково можете зазначити контактну інформацію отримувача, і йому надійшло сповіщення про зарахування коштів.

Переказ буде здійснено за лічені хвилини і кошти надійдуть на рахунок отримувача.

Поповнення через касу ПриватБанку

Поповнити готівкою через касу можна у будь-якому відділенні ПриватБанку. Потрібно надати касиру картку і суму грошей, яку хочете на неї зарахувати. Перевага такого способу полягає в тому, що касир, надасть вам решту із суми, якщо така передбачається.

Якщо ви не маєте з собою картки, для поповнення потрібно назвати касиру її номер і зазначити суму. Такий самий алгоритм актуальний, коли хочете поповнити рахунок іншого власника. На касі називаєте номер отримувача переказу і прізвище отримувача.

“Поповнення на касі”

Якщо поряд не знайшлося відділення банку або термінала самообслуговування, поповнення можливо здійснити у магазині з терміналом на касі. Скористатися сервісом

“Поповнення на касі” можна:

Сплативши покупку, зазначте касиру, що бажаєте поповнити картку.

Прикладіть картку до терміналу, або введіть номер, якщо не маєте її при собі або вона належить іншому власникові.

Комісія по даній послузі становить – 0,5% від суми поповнення. Поповнення можливе на суму від 20 грн до 4999 грн.

Наразі послугою “Поповнення на касі” можна скористатися в мережі магазинів Сім23.

Новости портала «Весь Харьков»